Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 20. Dezember 2019

Köln (SID) - Eine Hinrunde mit Höhen und Tiefen endet für Borussia Dortmund am Freitag bei der TSG Hoffenheim. Ein Sieg ist auch ohne Marco Reus Pflicht, um im Titelrennen nicht weiter an Boden zu verlieren. Anstoß ist um 20.30 Uhr.

Sieg ist für den BVB Pflicht - auch ohne Marco Reus © SID

Nach dem Debakel beim Weltcup in Hochfilzen starten die deutschen Biathletinnen mit neuer Hoffnung in die Wettkämpfe im französischen Le Grand Bornand. Los geht es ab 14.15 Uhr mit dem Sprint über 7,5 km. Mut machte das Abschneiden der Männer am Donnerstag, als Benedikt Doll für den ersten deutschen Saisonsieg sorgte.

Im italienischen Gröden steht der dritte Männer-Super-G der Saison auf dem Programm. Die deutschen Hoffnungsträger heißen Thomas Dreßen und Josef Ferstl, die bisherigen Saisonsieger heißen Matthias Mayer (Österreich) und Marco Odermatt (Schweiz). Der Start erfolgt um 11.45 Uhr.