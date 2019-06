Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 20. Juni 2019

Köln (SID) - In der weißrussischen Hauptstadt Minsk werden am Freitag die 2. Europaspiele eröffnet. Bei der nicht unumstrittenen Veranstaltung schicken die 50 Nationalen Olympischen Komitees in Europa 3676 Athleten an den Start. In 15 Sportarten, 13 davon olympisch, geht es teils um Europameistertitel, teils um Qualifikationsplätze für Olympia 2020 in Tokio.

Bei den Europaspielen gibt es 13 olympische Sportarten © SID

Bei den Fecht-Europameisterschaften in Düsseldorf stehen zwei weitere Mannschafts-Entscheidungen an. Die Männer sind mit dem Degen im Einsatz, die Frauen treten in der einstigen deutschen Domäne Florett an.

Für die deutschen Golfprofis Martin Kaymer, Marcel Siem und Maximilian Kieffer wird es beim Heimturnier im bayerischen Eichenried im Kampf um die Teilnahme an den beiden Schlussrunden ernst. Nach der zweiten Runde am Freitag wird das Teilnehmerfeld verkleinert.