Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 21. Dezember 2018

Köln (SID) - Erster gegen Zweiter, Herbstmeister gegen Verfolger: Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach eröffnen am Freitag den letzten Spieltag vor der Winterpause. Spitzenreiter Dortmund will die überraschende 1:2-Niederlage bei Fortuna Düsseldorf vergessen machen und den Sechs-Punkte-Vorsprung vor den Gladbachern verteidigen. BVB-Coach Lucien Favre trifft erstmals auf seinen ehemaligen Arbeitgeber.

Borussia Dortmund will die Tabellenführung ausbauen © SID

Der 1. FC Köln will das Jahr 2018 mit dem sechsten Sieg in Folge abschließen und mit einem Dreier gegen den VfL Bochum den Hamburger SV zumindest vorübergehend von der Tabellenspitze verdrängen. Anstoß in der Kölner WM-Arena ist um 18.30 Uhr, zeitgleich beginnt das Spiel SV Sandhausen gegen die SpVgg Greuther Fürth.

Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier feiert nach überstandener Krankheitspause ihr Comeback im Biathlon-Weltcup. Im tschechischen Nove Mesto geht die 25-Jährige ab 17.30 Uhr im Sprint an den Start.