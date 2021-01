Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 22. Januar

Köln (SID) - Vor dem Borussen-Duell zwischen Mönchengladbach und Dortmund stimmt nur bei den Gastgebern der Trend. Die in diesem Jahr bisher noch ungeschlagenen Gladbacher können den nicht erst seit der Niederlage bei Bayer Leverkusen angezählten BVB in der Tabelle der Fußball-Bundesliga überholen. Mit einem Sieg würden die Fohlen zumindest vorübergehend auf einen Champions-League-Platz springen - allerdings gewann Dortmund die vergangenen zwölf (!) Spiele gegen Gladbach. Los geht's um 20.30 Uhr.

Mönchengladbach ist noch ungeschlagen in 2021 © SID

Die alpinen Skirennläufer sind auf der berühmtesten und zugleich berüchtigsten Strecke gefordert. Auf der Streif in Kitzbühel steht die erste von zwei Abfahrten an. Um 11.30 Uhr stürzen sich die Teilnehmer unter anderem durch die Mausefalle und die Karussellkurve Richtung Zielschuss ins Tal. Für den DSV sind Andreas Sander, Romed Baumann, Josef Ferstl und Manuel Schmid dabei. Am Freitag wird die in Wengen ausgefallene Lauberhorn-Abfahrt nachgeholt.

Beim Biathlon-Weltcup im italienischen Antholz steht das Einzelrennen der Männer über 20 km auf dem Programm. Der Deutsche Skiverband setzt bei der WM-Generalprobe auf ein sechsköpfiges Herrenteam um Arnd Peiffer, Erik Lesser und Benedikt Doll. Johannes Kühn, Roman Rees und Philipp Horn kämpfen noch um die WM-Teilnahme. Start ist um 13.15 Uhr.