Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 22. März 2019

Köln (SID) - Für Fußball-Weltmeister Frankreich beginnt die Qualifikation für die paneuropäische EM 2020 mit einer auf dem Papier einfachen Aufgabe. In Chisinau tritt die Equipe Tricolore ab 20.45 Uhr gegen Außenseiter Moldau an. Europameister Portugal spielt zeitgleich in Lissabon gegen die Ukraine, England erwartet Tschechien.

Frankreich startet gegen Moldau in die EM-Quali © SID

Noch drei Rennen bleiben Biathlon-Dominator Johannes Thingnes Bö, um den Saisonrekord von Martin Fourcade einzustellen. 14 Rennen hatte der Franzose im Winter 2016/17 für sich entschieden - ein Erfolg fehlt dem Norweger Bö noch, um gleichzuziehen. Die erste Chance bietet sich dem Weltmeister beim Heimspiel in Oslo ab 16.15 Uhr im Sprint über 10 km. Im deutschen Lager dürfen sich Olympiasieger Arnd Peiffer und Ex-Weltmeister Benedikt Doll die größten Hoffnungen auf eine Spitzenplatzierung machen.

Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat den ersten Matchball zum Einzug ins Finale des EuroCups. Mit einem Sieg bei MoraBanc Andorra kann die Mannschaft des erfahrenen Trainers Aito Garcia Reneses alles klar machen. Spielbeginn des zweiten Halbfinalspiels ist um 20.15 Uhr.