Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 22. Mai 2020

Köln (SID) - Spieltag zwei nach der Corona-Zwangspause in der Fußball-Bundesliga wird mit dem brisanten Aufeinandertreffen zwischen Hertha BSC und Union Berlin im Olympiastadion eröffnet. Das Stadtduell geriet in der Hinrunde wegen Fan-Ausschreitungen zum Skandal-Derby - dies ist in dieser Form bei der Neuauflage ohne Zuschauer ausgeschlossen. Der Anpfiff erfolgt um 20.30 Uhr.

Das Derby wird im leeren Olympiastadion stattfinden © SID

Zum Auftakt des 27. Spieltags in der 2. Fußball-Bundesliga kann der 1. FC Heidenheim den Druck auf das Spitzentrio erhöhen. Das Team von Frank Schmidt empfängt den abstiegsbedrohten Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden. Traditionsklub 1. FC Nürnberg will sich parallel gegen Erzgebirge Aue Luft im Kampf um den Klassenerhalt verschaffen. Anstoß auf beiden Plätzen ist um 18.30 Uhr.