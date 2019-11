Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 22. November 2019

Köln (SID) - Borussia Dortmund trifft zum Auftakt des zwölften Bundesliga-Spieltags auf den Tabellenletzten SC Paderborn. Der BVB geht als klarer Favorit ins Rennen und muss gegen den Aufsteiger unter Beweis stellen, dass das blamable 0:4 bei Meister Bayern München vor der Länderspielpause verarbeitet ist. Alles andere als ein deutlicher Sieg gegen den Außenseiter wäre ein Rückschlag auf der Suche nach der sportlichen Wende.

Lucien Favres Team ist klarer Favorit gegen Paderborn © SID

Die deutsche Davis-Cup-Mannschaft bekommt es beim Finalturnier in Madrid als Sieger der Gruppe C im Viertelfinale am Freitag als Gruppensieger mit Großbritannien um Superstar Andy Murray zu tun. Spielbeginn im Sportkomplex Caja Magica für die Deutschen ist nicht vor 17.30 Uhr.