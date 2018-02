Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 23. Februar 2018

Köln (SID) - Bruno Labbadia gibt am Freitag im Abstiegsduell der Fußball-Bundesliga zwischen dem FSV Mainz 05 und dem VfL Wolfsburg sein Debüt auf der Bank der Gäste. Vier Tage nach dem Rücktritt seines Vorgängers Martin Schmidt will der Ex-Profi mit den Niedersachsen den Vorsprung von einem Punkt auf die Gefahrenzone vergrößern. Die Platzherren hingegen könnten schon mit einem Remis wenigstens vorläufig den Abstiegsrelegationsplatz verlassen. Anstoß ist um 20.30 Uhr.

Fortuna Düsseldorf kann am Freitag zumindest vorübergehend die Spitze der 2. Fußball-Bundesliga vom 1. FC Nürnberg zurückerobern. Im Gastspiel bei Aufsteiger Jahn Regensburg können die Rheinländer schon durch ein Unentschieden am momentan punktgleichen Club vorbeiziehen. Regensburg dagegen hat die Chance, zunächst bis auf einen Punkt an Mitaufsteiger Holstein Kiel auf den Aufstiegsrelegationsplatz heranzurücken. Los geht's um 18.30 Uhr.

Die deutschen Basketballer sind am Freitag in der Qualifikation zur WM-Endrunde 2019 in Peking gefordert. In ihrem dritten Vorrundenspiel trifft die noch ungeschlagene Mannschaft von Bundestrainer Henrik Rödl ab 19.30 Uhr in Frankfurt auf den bislang ebenfalls zweimal siegreichen EM-Zweiten Serbien.