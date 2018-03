Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 23. März 2018

Köln (SID) - Für Fußball-Bundestrainer Joachim Löw und seine Spieler beginnt mit dem Duell mit Spanien um 20.45 Uhr in Düsseldorf die entscheidende Vorbereitungsphase auf dem Weg zum fünften Stern. Die prestigeträchtigen Spiele gegen Spanien und vier Tage später in Berlin mit Rekordweltmeister Brasilien dienen Löw dazu, seine Kandidaten für die WM in Russland noch einmal genau unter die Lupe zu nehmen. Ohne den verletzten Kapitän Manuel Neuer stehen noch acht Weltmeister im deutschen Aufgebot, das sich in den beiden Länderspiel-Krachern gegen Top-Gegner beweisen muss.

Der Sport-Höhepunkt am Dienstag, 13. Februar 2018 © SID

Der ehemalige Leichtathletik-Superstar Usain Bolt trainiert am Vormittag mit den Bundesliga-Fußballern von Borussia Dortmund. Die Einheit im Dortmunder Trainingszentrum beginnt um 10.30 Uhr. Der 31-jährige Jamaikaner hatte seine Sprinter-Karriere 2017 beendet. Bolt und der BVB haben denselben Ausrüster.

Beim Biathlon-Weltcupfinale im russischen Tjumen steht ab 14.45 Uhr der Sprint der Frauen auf dem Programm. Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier will nach ihrem enttäuschenden 28. Rang vor einer Woche beim Sprint in Oslo wieder überzeugen. Die 24-Jährige hat nur noch theoretische Chancen, den Gesamt-Weltcup zu gewinnen. Die kleine Kristallkugel im Massenstart ist allerdings noch in Reichweite, das Rennen steht am Sonntag auf dem Programm.