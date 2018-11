Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 23. November 2018

Köln (SID) - Bayer Leverkusen stellt im Kellerduell der Fußball-Bundesliga gegen Tabellenschlusslicht VfB Stuttgart die Weichen für den weiteren Saisonverlauf. Der als Champions-League-Aspirant in die Spielzeit gestartete Werksklub darf sich keinen weiteren Ausrutscher leisten, sonst droht vor allem Trainer Heiko Herrlich eine unruhige Vorweihnachtszeit. Anstoß in der BayArena ist um 20.30 Uhr.

Bayer-Trainer Heiko Herrlich © SID

Das Formel-1-Saisonfinale in Abu Dhabi beginnt mit den Freien Trainings. Lewis Hamilton steht bereits als Weltmeister fest, doch Sebastian Vettel will sich nach den Rückschlägen der vergangenen Wochen mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause verabschieden. Um 10.00 und 14.00 Uhr gehen die Piloten mit ihren Boliden auf die Strecke.

Das Davis-Cup-Finale zwischen Frankreich und Kroatien in Lille markiert das Ende einer Ära. Das letzte 106. und letzte Finale im alten Modus verspricht noch einmal ein großes Tennis-Spektakel - die Begegnung beginnt um 14.00 Uhr mit dem Einzel zwischen Jeremy Chardy und Borna Coric.

In der 2. Fußball-Bundesliga gibt Michael Oenning sein Debüt als Trainer des Aufsteigers 1. FC Magdeburg. Der Tabellenvorletzte tritt nach zuletzt vier Niederlagen in Folge um 18.30 Uhr bei der SpVgg Greuther Fürth an. Im zweiten Freitagsspiel des 14. Spieltags hat Arminia Bielefeld den MSV Duisburg zu Gast.