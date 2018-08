Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 24. August 2018

Köln (SID) - Rekordmeister Bayern München und die TSG Hoffenheim eröffnen die 56. Saison der Fußball-Bundesliga. Ab 20.30 Uhr geht es für den Titelverteidiger aus München darum, gegen den forschen Vorjahresdritten den ersten Schritt zur siebten Meisterschaft in Folge zu machen.

Die Bayern und Hoffenheim eröffnen die neue Saison © SID

Kanu-Ass Sebastian Brendel geht bei der Rennsport-WM in Portugal auf dem Weg zu seiner erhofften ersten Medaille unfreiwillig einen Umweg. Der dreimalige Canadier-Olympiasieger muss am Morgen im Halbfinale unter die besten Drei kommen, um ab 17.31 Uhr MESZ um Gold zu kämpfen. Die Medaillenkandidaten Max Hoff und Marcus Groß treten ab 16.44 Uhr im Kajak-Zweier zum Finale über 1000 m an.

Beim Großen Preis von Belgien kehren die Formel-1-Piloten nach einer vierwöchigen Sommerpause auf die Strecke zurück. Auf dem Hochgeschwindigkeitskurs von Spa-Francorchamps geht es für Sebastian Vettel im Ferrari in den Trainings um 11.00 und 15.00 Uhr darum, sich auf das Qualifying und den Grand Prix vorzubereiten. Der Heppenheimer liegt in der WM als Zweiter 24 Punkte hinter dem britischen Titelverteidiger Lewis Hamilton im Mercedes.