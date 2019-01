Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 25. Januar 2019

Köln (SID) - Für die deutschen Handballer wird es im Medaillenkampf bei der Heim-WM ernst. Die noch ungeschlagene Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop trifft im zweiten Halbfinale in Hamburg um 20.30 Uhr als Gruppensieger auf Vizeweltmeister Norwegen. Zuvor stehen sich um 17.30 Uhr ebenfalls in der Hansestadt Olympiasieger Dänemark und Titelverteidiger Frankreich gegenüber.

Deutschland spielt am Abend um den Einzug ins Finale © SID

Als Favorit geht Novak Djokovic ins zweite Halbfinale der Australian Open. Der Weltranglistenerste aus Serbien trifft ab 9.30 Uhr MEZ auf den Franzosen Lucas Pouille, der erstmals in der Runde der letzten Vier bei einem Grand Slam steht. Der Sieger des Duells trifft im Endspiel am Sonntag auf den Spanier Rafael Nadal.

Zum Duell zweier Traditionsklubs kommt es um 2.30 Uhr im Berliner Olympiastadion. Zum Auftakt des 19. Bundesliga-Spieltages empfängt Hertha BSC den FC Schalke 04, der mit dem dritten Sieg nacheinander den Anschluss ans Mittelfeld herstellen will. Die Hertha kann sich ihrerseits mit einem Dreier im Kreis der Europa-League-Kandidaten festsetzen.

Beim Weltcup in Antholz steht der Sprint der Biathlon-Männer auf dem Programm. In dem 10-km-Rennen gehen ab 14.30 Uhr auch Olympiasieger Arnd Peiffer und Weltmeister Benedikt Doll an den Start. Zuletzt in Antholz hatten Doll und Peiffer beim Sieg des wegen seiner Dopingvergangenheit umstrittenen Russen Alexander Loginow die Plätze vier und fünf belegt. In Südtirol soll am Ende nun ein Podestplatz stehen.