Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 25. September

Köln (SID) - Nach dem Aus in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Zweitligist Eintracht Braunschweig hat Hauptstadtklub Hertha BSC mit einem 4:1-Sieg bei Werder Bremen zum Bundesliga-Auftakt Wiedergutmachung geleistet. Am Freitag empfängt die Mannschaft von Trainer Bruno Labbadia die Eintracht aus Frankfurt zum ersten Heimspiel der neuen Saison. Die Frankfurter sind mit einem 1:1 gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld in die Spielzeit gestartet. Anpfiff ist um 20.30 Uhr.

Das letzte Duell entschied die Eintracht für sich © SID

Am Freitag startet das Formel-1-Wochenende im russischen Sotschi mit den ersten beiden Trainingsdurchgängen. Auf dem Kurs rund um den Olympiapark von 2014 kämpft Weltmeister Lewis Hamilton beim Großen Preis von Russland um seinen 91. Sieg in der Königsklasse des Motorsports, mit dem er den Rekord von Legende Michael Schumacher einstellen würde. Start der Trainings ist um 10 und 14 Uhr.

Bei der Straßenrad-WM im italienischen Imola steht für die beiden deutschen Starter Max Walscheid und Jasha Sütterlin das Einzelzeitfahren an. Walscheid geht um 14.37 Uhr auf die 31,7 Kilometer lange Strecke, Sütterlin rollt um 15.21 Uhr von der Rampe.