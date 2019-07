Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 26. Juli 2019

Köln (SID) - Im Auftaktspiel der 2. Bundesliga treffen am Freitagabend die beiden Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart und Hannover 96 aufeinander. Beide Vereine starten mit großen Ambitionen in die neue Saison, der direkte Wiederaufstieg ist das Ziel. Um 20.30 Uhr wird die Partie in Stuttgart angepfiffen.

Wolfsburg trennte sich im Testspiel von Fenerbahce 1:1 © SID

Der Ochsentour über mehr als 5000 Höhenmeter und den Galibier am Donnerstag folgt nur 24 Stunden später der nächste Hammer. Mit 126,5 km ist der drittletzte Tour-Tag der - abgesehen von den Zeitfahren - zweitkürzeste, doch die Etappe hat es mächtig in sich. Gefühlt ist das 19. Teilstück ein einziger langer Bergaufsprint, nur eine nennenswerte Abfahrt verspricht etwas Abkühlung. Das Peloton erreicht am Freitag auch das Dach der Tour - der 2770 m hohe Col de l'Iseran ist der höchste überfahrbare Alpenpass.

Das Rennwochenende am Hockenheimring startet ab 11.00 Uhr mit dem 1. und 2. freien Training. Beim Auftakt zum wohl vorerst letzten Grand Prix von Deutschland sind die Augen vor allem auf Sebastian Vettel gerichtet - der angezählte Ex-Weltmeister war zuletzt nicht mehr über alle Zweifel erhaben. Als WM-Vierter hat er schon 100 Punkte Rückstand auf Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes.