Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 27. Dezember 2019

Köln (SID) - In Bormio wird auf der verkürzten "Stelvio" die ausgefallene Abfahrt von Gröden nachgeholt. Im Training zeigte sich vor allem Josef Ferstl in guter Form, Thomas Dreßen, Sieger der Abfahrt in Lake Louise, ließ es dagegen noch gemächlich angehen. Das Rennen startet um 11.30 Uhr, am Samstag steht die reguläre Anfahrt auf der anspruchsvollen WM-Piste von 1985 und 2005 an.

Thomas Dreßen war in Colorado schwer gestürzt © SID

Nach einer kurzen Weihnachtspause geht es für die Basketballer von Bayern München in der EuroLeague weiter. Der deutsche Meister empfängt ab 20.30 Uhr Zalgiris Kaunas aus Litauen. Mit sechs Siegen und neun Niederlagen liegen die Bayern hinter den Play-off-Plätzen, Kaunas ist mit drei Siegen Schlusslicht.

Sie ist die Favoritin der Fans, in der dritten WM-Runde gegen ihren Landsmann Chris Dobey aber nur Außenseiterin: Fallon Sherrock will ihr Märchen im Londoner Alexandra Palace fortschreiben. Im dritten Match nach 13.30 Uhr geht sie auf die Bühne, zum Abschluss der Abendsession spielt Titelverteidiger Michael van Gerwen bereits um den Einzug ins Viertelfinale.