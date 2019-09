Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 27. September 2019

Köln (SID) - Zum Auftakt des 6. Spieltags der Fußball-Bundesliga empfängt Aufsteiger Union Berlin den Europa-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt. Bei den Gastgebern aus Köpenick soll die Heimstärke wieder Trumpf sein. Unterstützt von ihren leidenschaftlichen Anhängern soll der zweite Sieg der Spielzeit gelingen. Die Eintracht hofft nach zwei Auswärts-Niederlagen in Folge ebenfalls darauf, wieder zu punkten. Anstoß an der Alten Försterei ist um 20.30 Uhr.

Union Berlin will im Heimspiel gegen Frankfurt gewinnen © SID

Bei der Leichtathletik-WM in Doha/Katar steht die erste Entscheidung auf dem Programm. Und dies ist gleich eine kontroverse: Wegen der Hitze im Wüstenstaat starten die Marathonläuferinnen erst um 23.59 Uhr Ortszeit (22.59 MESZ). Deutsche Marathonläuferinnen sind nicht am Start. Prominenteste deutsche Athletin im Einsatz am Freitag ist die Hindernis-Europameisterin Gesa Felicitas Krause, die im Vorlauf über 3000 m Hindernis antritt.