Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 28. Juni 2019

Köln (SID) - Die Deutsche Fußball Liga gibt um 12.00 Uhr die Spielpläne der Bundesliga und der 2. Liga für die kommende Saison bekannt. Da die neue Bundesliga-Spielzeit traditionell mit einem Spiel des deutschen Meisters beginnt, steht ab Freitag fest, gegen wen Bayern München am 16. August antreten wird. In der 2. Liga geht es schon am 26. Juli los.

Der Meister aus München eröffnet die neue BL-Saison © SID

Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig startet bei der Heim-WM in Hamburg in die Mission Titelverteidigung. Ludwig, die vor zwei Jahren an der Seite der mittlerweile zurückgetretenen Kira Walkenhorst in Wien den Weltmeistertitel geholt hatte, tritt mit ihrer neuen Partnerin Margareta Kozuch im ersten Gruppenspiel um 18.00 Uhr gegen Kelley Larsen/Emily Stockman aus den USA an.