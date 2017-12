Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 29. Dezember 2017

Köln (SID) - Die Mitfavoriten Richard Freitag und Andreas Wellinger stehen an der Spitze des deutschen Aufgebots für die 66. Vierschanzentournee. Am Freitag schickt Bundestrainer Werner Schuster seine Skispringer zunächst in die Qualifikation von Oberstdorf. Freitag geht nach drei Saisonsiegen als klarer Weltcup-Spitzenreiter in die Tournee, Wellinger liegt in der Gesamtwertung auf Rang zwei. Letzter deutscher Gesamtsieger war Sven Hannawald bei seinem legendären "Grand Slam" 2001/2002. Los geht es um 16.30 Uhr.

Vierschanzentournee startet mit Springen in Oberstdorf © SID

Nachdem die DSV-Rennläufer bei der Abfahrt des alpinen Weltcups in Bormio/Italien ihre Schwierigkeiten mit der ungewohnten Strecke hatten, greifen Thomas Dreßen und Co. am Freitag in der Super-Kombination an. Im österreichischen Lienz starten zudem die Frauen im Riesenslalom. Nach ihrem Sieg im Slalom am Donnerstag ist Mikaela Shiffrin aus den USA einmal mehr Favoritin.