Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 29. Mai 2020

Köln (SID) - Nach der deutlichen 1:4-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg am Dienstag geht es für Champions-League-Aspirant Bayer Leverkusen zum Auswärtsspiel beim SC Freiburg (20.30/Sky). Mit drei Punkten könnten sie vorerst auf den dritten Platz springen, der zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigt. Für die Freiburger geht es um den Anschluss an die Europa-League Plätze.

Leverkusen tritt beim SC Freiburg ran © SID

Für Darmstadt 98 geht es im Heimspiel gegen Greuther Fürth um den Anschluss an der Tabellenspitze. Mit einem Sieg könnten die Darmstädter mindestens bis Sonntag nach Punkten mit dem 1. FC Heidenheim auf Platz vier gleichziehen. Im zweiten Duell empfängt der VfL Osnabrück Jahn Regensburg (beide 18.30/Sky).