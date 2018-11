Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 30. November 2018

Köln (SID) - Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf will nach dem imposanten 3:3 bei Rekordmeister Bayern München seinen Aufwärtstrend von zuletzt vier Punkten aus zwei Spielen bestätigen. Schon bei einem Punktgewinn zum Auftakt des 13. Spieltages gegen den FSV Mainz 05 würden die Rheinländer die direkten Abstiegsränge zumindest vorerst verlassen. Anpfiff ist um 20.30 Uhr.

Düsseldorf will den Aufwärtstrend fortsetzen © SID

Nach zuletzt unruhigen Zeiten in der Bundesliga stehen auf der alljährlichen Jahreshauptversammlung von Rekordmeister Bayern München die Bosse im Fokus. Der Achtelfinal-Einzug in der Champions League mit dem 5:1 am Dienstag gegen Benfica Lissabon und die vorab veröffentlichten Rekordzahlen sollen die Volksseele beruhigen. Beginn ist um 19.00 Uhr.

Für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft geht es in der Endphase der WM-Qualifikation um den Gruppensieg. Die in acht Partien unbesiegte DBB-Auswahl tritt in Patras ab 18.00 Uhr auf die in der Qualifikation ebenfalls noch nicht geschlagenen Griechen. Obwohl beide Mannschaften ihr WM-Ticket bereits gelöst haben, ist die Position in der Gruppe bei der Auslosung von Bedeutung.

Bei den alpinen Skiläufern stehen zum Auftakt des Weltcup-Wochenendes in Nordamerika die Speeddisziplinen im Fokus. Die Männer um Kitzbühelsieger Thomas Dreßen treten in Beaver Creek/Colorado ab 18.45 Uhr zur Abfahrt an, während die Frauen um Viktoria Rebensburg ab 20.30 Uhr (jeweils MEZ) im kanadischen Lake Louise starten.

Drei Tage, drei Wettkämpfe. Die Nordischen Kombinierer werden in Lillehammer früh in der Saison bereits richtig gefordert. Für die deutschen Athleten um die Olympiasieger Johannes Rydzek und Eric Frenzel geht es in der Olympiastadt von 1994 ab 11.00 Uhr zunächst auf die Normalschanze, bevor ab 14.30 Uhr eine 5-km-Schleife bewältigt werden muss.