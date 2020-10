Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 30. Oktober

Köln (SID) - Schalke 04 unternimmt zum Auftakt des sechsten Spieltages in der Fußball-Bundesliga den nächsten Anlauf zur Beendigung seiner Seuchenserie. Nach 21 Spielen ohne Sieg soll bei den Königsblauen gegen Aufsteiger VfB Stuttgart der Knoten platzen. Allerdings reisen die Gäste nach schon zwei Siegen auf fremden Plätzen als derzeit stärkste Auswärtsmannschaft der Liga zu den Westfalen.

Nächster Anlauf: S04 will Sieglosserie beenden © SID

Spitzenreiter Hamburger SV will zur Eröffnung der sechsten Runde in der 2. Fußball-Bundesliga seine Tabellenführung durch die Fortsetzung seiner Erfolgsserie festigen. Im Derby gegen den Lokalrivalen FC St. Pauli strebt das Team von Trainer Daniel Thioune den sechsten Sieg nacheinander an. Im zweiten Freitag-Spiel des Unterhauses empfängt Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf den Erstliga-Relegationsteilnehmer 1. FC Heidenheim.