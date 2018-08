Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 31. August 2018

Köln (SID) - Tabellenführer Borussia Dortmund gastiert zum Auftakt des zweiten Bundesliga-Spieltages bei Hannover 96. In der vergangenen Saison markierte die 2:4-Niederlage den Anfang vom Ende des damaligen Trainers Peter Bosz. Mit Spannung wird erwartet, ob Neuzugang Paco Alcacer sein Debüt für die Borussia geben wird. Anstoß in Hannover ist um 20.30 Uhr.

Borussia Dortmund gastiert am Abend in Hannover © SID

In New York steht der fünfte Turniertag der US Open auf dem Programm. Aus deutscher Sicht ist es ein Ruhetag. Stattdessen kommt es zur 30. Auflage des "Sister Acts" zwischen Serena und Venus Williams. Spielbeginn in Flushing Meadows ist um 17.00 Uhr.