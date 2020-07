Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 31. Juli 2020

Köln (SID) - In Vorbereitung auf das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League bestreitet Bayern München am Freitag um 16.00 Uhr sein erstes Testspiel gegen Olympique Marseille. Trainer Hansi Flick muss dabei auf Rechtsverteidiger Benjamin Pavard verzichten, der sich am vergangenen Sonntag beim Trainingsauftakt eine Bandverletzung zugezogen hatte. Auf dem Weg zum Triple verteidigt der Rekordmeister am 8. August gegen FC Chelsea einen 3:0-Vorsprung aus dem Hinspiel.

Am Samstag testen die Bayern gegen die Franzosen © SID

Nach den enttäuschenden Rennen in Spielberg und Budapest will Ferrari mit dem scheidenden viermaligen Weltmeister Sebastian Vettel wieder den Anschluss zu den Topfahrern herstellen. Am Freitag starten die ersten Trainingsläufe beim vierten WM-Lauf im englischen Silverstone, auch das fünfte Rennen wird auf dem traditionsreichen Kurs gefahren.