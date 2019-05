Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 31. Mai 2019

Köln (SID) - Der Deutschland-Achter peilt bei den Europameisterschaften den siebten Titel in Serie an. Für das Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes steht um 13.48 Uhr auf der Luzerner Rotsee der Vorlauf an. Mit einem Sieg würde das Großboot direkt ins Finale am Sonntagnachmittag einziehen. Die Konkurrenz ist allerdings groß, am Start ist die geballte europäische Konkurrenz um Vizeeuropameister Niederlande und den WM-Dritten Großbritannien.

Holen sich die Ruderer den siebten EM-Titel in Folge? © SID

Mit einer Fernreise nach China starten die deutschen Volleyballer in die Nations League. Beim ersten Saisonturnier in Jiangmen ist Gastgeber China um 14.00 Uhr der erste Gegner. Es folgen die Begegnungen am Samstag gegen Italien und am Sonntag gegen den Iran. Ziel von Bundestrainer Andrea Giani ist die Qualifikation für die Finalrunde. Noch nicht zu seinem 14-köpfigen Kader gehört Kapitän Lukas Kampa, der jüngst zum zweiten Mal Vater geworden ist.