Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 6. April 2018

Köln (SID) - FUSSBALL: Zum Auftakt des 29. Spieltages der Fußball-Bundesliga empfängt Hannover 96 den Nordrivalen Werder Bremen. Mit einem Sieg könnte Werder zumindest vorübergehend auf den achten Tabellenplatz springen, Hannover dagegen hofft auf den ersten Sieg seit fast zwei Monaten. Zuletzt hatten sie am 10. Februar 2:1 gegen den SC Freiburg gewonnen. Die Niedersachsen müssen auf die verletzten Waldemar Anton sowie Jonathas verzichten, bei Bremen fehlt Niklas Moisander gelbgesperrt. Anpfiff ist um 20.30 Uhr.

EISHOCKEY: Exakt 40 Tage nach dem dramatischen 4:3 nach Verlängerung im Olympia-Finale zwischen Russland und Deutschland kommt es in Sotschi zur Revanche. Im Rahmen der Euro Hockey Challenge treffen die beiden Teams im ersten von zwei Spielen aufeinander. Von den 25 in Südkorea aktiven deutschen Spielern ist jedoch kein einziger dabei. Stattdessen vertraut Bundestrainer Marco Sturm auf junge Talente, gleich acht Neulinge hat der 39-Jährige auch im Hinblick auf die Weltmeisterschaft in Dänemark nominiert. Das erste Bully ist um 18.30 Uhr.

TENNIS: In Valencia steigen die ersten beiden Einzel des Davis-Cup-Viertelfinals zwischen Spanien und Deutschland. Wie die Auslosung am Donnerstag ergab, eröffnet Deutschlands Top-Spieler Alexander Zverev um 11.30 Uhr gegen David Ferrer. Im Anschluss trifft Philipp Kohlschreiber auf den Weltranglistenersten Rafael Nadal.

GOLF: In Augusta startet die zweite Runde des prestigeträchtigen US Masters. Der viermalige Turniersieger Tiger Woods schlägt um 19.27 Uhr ab. Der ehemalige Weltranglistenerste Martin Kaymer startet elf Minuten vorher in den zweiten Tag. Der zweimalige Masters-Gewinner Bernhard Langer aus Anhausen geht bereits um 15.36 Uhr auf seine zweite Runde.