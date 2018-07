Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 6. Juli 2018

Köln (SID) - Bei seiner ersten Drittrunden-Teilnahme bei einem Grand-Slam-Turnier trifft der Warsteiner Jan-Lennard Struff bei den All England Championships auf den topgesetzten achtmaligen Wimbledonsieger Roger Federer aus der Schweiz. Auch Philipp Kohlschreiber ist gegen den an Nummer acht gesetzten Südafrikaner Kevin Anderson Außenseiter, zudem muss Alexander Zverev gegen Taylor Fritz (USA) einen 1:2-Satzrückstand aufholen. Bei den Frauen spielt die an Nummer 13 gesetzte Julia Görges beim ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturnier der Welt ebenfalls in der dritten Runde gegen die Tschechin Barbora Strycowa.

Struff vor Highlight-Duell mit Federer © SID

Ferrari-Pilot Sebastian Vettel geht mit einem Punkt Vorsprung als WM-Führender ins Renn-Wochenende zum Großen Preis von Großbritannien. In der Heimat seines großen WM-Rivalen Lewis Hamilton erwartet dem 31-Jährigen aber ein Hexenkessel. Nach seinem Ausfall beim Österreich-Grand-Prix will sich der Weltmeister vor eigenen Fans in Silverstone unbedingt rehabilitieren. Das erste freie Training beginnt um 11.00 Uhr, zum zweiten freien Training geht es ab 15.00 Uhr erneut auf die Strecke.