Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 6. März 2020

Köln (SID) - Dringend einen Dreier benötigt der SC Paderborn zum Auftakt des 25. Spieltages der Fußball-Bundesliga. Die Ostwestfalen empfangen um 20.00 Uhr zum Aufsteiger-Duell den aufstrebenden 1. FC Köln, der sich im gesicherten Mittelfeld befindet. Bei einer Niederlage würde der direkte Abstieg für den Tabellenletzten aus Paderborn immer näher rücken.

Paderborn trifft auf den 1.FC Köln © SID

Der Sprint der Männer steht am zweiten Tag des "Geister"-Weltcup in Nove Mesto auf dem Programm. Wegen des Coronavirus finden die Wettbewerbe in Tschechien unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die besten Chancen im deutschen Team werden Olympiasieger Arnd Peiffer und Ex-Weltmeister Benedikt Doll eingeräumt. Die Favoriten jedoch kommen aus Norwegen und Frankreich.

Jan-Lennard Struff bestreitet gegen Ilja Iwaschka das Auftakteinzel für Deutschland bei der Davis-Cup-Qualifikation in Düsseldorf. Die deutsche Mannschaft will sich mit einem Sieg gegen international zweitklassige Weißrussen das Ticket für das Finalturnier im November in Madrid sichern. Im zweiten Einzel des Tages stehen sich Philipp Kohlschreiber und Igor Gerassimow gegenüber.