Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 7. Februar 2020

Köln (SID) - Ungeschlagen in der Liga, Pokal-Coup gegen RB Leipzig: Eintracht Frankfurt ist überzeugend aus der Winterpause gekommen. Nach dem Viertelfinaleinzug im DFB-Pokal wartet zum Auftakt des 21. Bundesliga-Spieltages Tabellennachbar FC Augsburg. Mit einem Sieg gegen die Fuggerstädter würden sich die Hessen in der Tabelle an den Augsburgern vorbeischieben. Anstoß in der Main-Metropole ist um 20.30 Uhr.

Frankfurt will die starken Auftritte bestätigen © SID

Im reformierten Fed Cup trifft das deutsche Team mit Kapitän Rainer Schüttler, aber ohne die Spitzenspielerinnen Angelique Kerber und Julia Görges in Brasilien an. Bei einem Sieg qualifizieren sich die deutschen Spielerinnen für das neugeschaffene Finalevent in Budapest. Das erste Einzel zwischen Laura Siegemund und Teliana Pereira startet um 16.00 Uhr deutscher Zeit.