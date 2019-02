Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 8. Februar 2019

Köln (SID) - Drei Tage nach dem Aus im Achtelfinale des DFB-Pokals ist Bayer Leverkusen wieder in der Fußball-Bundesliga gefordert. Zum Auftakt des 21. Spieltags tritt das Team von Trainer Peter Bosz ab 20.30 Uhr beim FSV Mainz 05 an. Mit einem Sieg könnte die Werkself zumindest vorübergehend auf Tabellenplatz fünf springen. Am Dienstag war Leverkusen im Pokal am Zweitligisten 1. FC Heidenheim gescheitert.

Trainer Peter Bosz gastiert mit Leverkusen in Mainz © SID

Beim Biathlon-Weltcup im kanadischen Canmore stehen die Staffelrennen auf dem Programm. Die deutschen Männer starten um 20.30 Uhr, für die Frauen um Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier wird es in Nordamerika ab 22.45 Uhr ernst.

Bei den alpinen Ski-Weltmeisterschaften im schwedischen Are geht es bei den Frauen in der Super-Kombination um Medaillen. Debütantin Meike Pfister ist die einzige deutsche Starterin bei der vielleicht letzten Austragung des Wettbewerbs. Die Kombination könnte abgeschafft werden. Los geht es mit der Abfahrt um 11.00 Uhr, die Entscheidung fällt im Slalom ab 16.15 Uhr.