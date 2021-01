Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 8. Januar

Köln (SID) - Der Evergreen zwischen Borussia Mönchengladbach und Triple-Gewinner Bayern München eröffnet in der Fußball-Bundesliga am Freitag den 15. Spieltag. Die Bayern können durch einen Sieg ihre Tabellenführung vor RB Leipzig festigen, während Gladbach um den Anschluss an die Europacup-Plätze spielt.

Die Bayern müssen auswärts in Mönchengladbach ran © SID

Für die deutschen Biathleten beginnt am Freitag das Weltcup-Heimspiel in Oberhof. Zum Auftakt stehen im Sprint das 7,5-km-Rennen der Frauen und danach der 10-km-Wettbewerb der Männer auf dem Programm. Erstmals in der laufenden Weltcup-Saison steht Ex-Weltmeister Simon Schempp im Aufgebot der Gastgeber.