Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 8. März 2019

Köln (SID) - Werder Bremen will seine Europapokal-Ambitionen untermauern und empfängt die kriselnden Schalker, die nicht noch tiefer in den Abstiegsstrudel geraten wollen. Bremen ist 2019 noch unbesiegt, hat in den letzten drei Ligaspielen jedoch nur Remis gespielt. Die Schalker müssen in der ab 20.30 Uhr beginnenden Partie unbedingt gewinnen, um die Wogen nach der 0:4-Pleite gegen Fortuna Düsseldorf zu glätten. Im Fall einer weiteren Niederlage wackelt der Stuhl von Trainer Domenico Tedesco.

Redesco steht gegen Bremen gehörig unter Druck © SID

BIATHLON: Die deutschen Biathletinnen um Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier greifen bei der Weltmeisterschaften im schwedischen Östersund nach den ersten Einzelmedaillen. Dahlmeier, die bei der WM 2017 mit fünf Titeln der große Star war, gilt im Kampf um Sprint-Gold wie Denise Herrmann zum Kreis der Favoritinnen. Der Wettbewerb startet um 16.15 Uhr.

EISHOCKEY: DEL-Rekordmeister Eisbären Berlin und Vorjahreshalbfinalist Nürnberg Ice Tigers stehen vor dem Einzug ins Viertelfinale der Play-offs. Den Berlinern fehlt noch ein Sieg im Modus "best-of-three" nach dem 3:2-Auftaktsieg bei den Straubing Tigers. Nürnberg setzte sich 3:1 bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven durch. Beide Partien beginnen um 19.30 Uhr.