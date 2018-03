Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 9. März 2018

Köln (SID) - Zum Auftakt des 26. Spieltags der Bundesliga treffen der FSV Mainz 05 und Schalke 04 aufeinander. Während Mainz sich mit einem Sieg Luft im Abstiegskampf verschaffen könnte, wollen die Gelsenkirchener ihren Champions-League-Platz verteidigen. Schalke hat auf dem zweiten Rang einen Zähler Vorsprung auf den drittplatzierten Erzrivalen Borussia Dortmund.

In Pyeongchang werden am Mittag die 12. Winter-Paralympics eröffnet. Bei der Zeremonie im Olympiastadion wird die sechsmalige Paralympics-Siegerin Andrea Eskau die deutsche Fahne tragen. Der Deutsche Behindertensportverband DBS geht mit einem 20-köpfigen Team plus vier Begleitfahrern in die insgesamt 80 Wettbewerbe in sechs Sportarten. Vor vier Jahren in Sotschi hatte Deutschland neunnmal Gold gewonnen, fünf davon gingen auf das Konto von Anna Schaffelhuber, die in Südkorea wieder am Start ist.

Für Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier steht im finnischen Kontiolahti elf Tage nach Ende der Winterspiele in Pyeongchang wieder der Weltcup-Alltag auf dem Programm. Zunächst startet die 24-Jährige im Sprint, am Samstag geht es mit den Mixed-Staffeln weiter, der Massenstart findet am Sonntag statt.

Mit einem Heimsieg beim Weltcup in Ofterschwang kann sich Viktoria Rebensburg vorzeitig die kleine Kristallkugel in ihrer Paradedisziplin Riesenslalom sichern - und die enttäuschenden Pyeongchang-Spiele abhaken. Rebensburg hatte im Allgäu im März 2012 zwei ihrer bislang 16 Weltcup-Siege gefeiert.