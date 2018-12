Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 05. Dezember 2018

Köln (SID) - Ohne Sprint-Olympiasieger Arnd Peiffer bestreiten die Biathleten das erste Einzelrennen der Weltcup-Saison. Aus privaten Gründen hatte der Polizeihauptmeister aus Clausthal-Zellerfeld seine Anreise ins slowenische Pokljuka verschoben und deshalb auch die Mixed-Staffel am zurückliegenden Wochenende verpasst. Der Startschuss für den kräftezehrenden Klassiker fällt um 14.15 Uhr.

Peiffer wird beim ersten Einzelrennen fehlen © SID

Die deutschen Handballerinnen spielen zum Abschluss der EM-Vorrunde gegen Tschechien. Die Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener hat das Erreichen der Hauptrunde noch in der eigenen Hand, dazu benötigt die leicht favorisierte DHB-Auswahl einen Sieg. Anwurf in der bretonischen Hafenstadt Brest ist um 18.00 Uhr.

Am zweiten Spieltag der Hockey-WM in Indien kommt es zum Klassiker zwischen Deutschland und dem Erzrivalen Niederlande. Für die jeweils mit Siegen in das Turnier gestarteten Teams geht es ab 12.30 Uhr wohl schon um den Gruppensieg, der den direkten Einzug ins Viertelfinale bedeutet.