Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 06. Januar

Köln (SID) - Die deutschen Skispringer Karl Geiger und Markus Eisenbichler wollen bei der letzten Station der Vierschanzentournee trotz geringer Chancen auf den Gesamtsieg zum Abschluss noch einmal alles geben. Geiger wurde in Innsbruck 16., Eisenbichler belegte den sechsten Platz. Um 16.45 Uhr beginnt das Tournee-Finale in Bischofshofen.

Geiger gewann die erste Station der Vierschanzentournee © SID

Die letzten Härtetests für Bundestrainer Alfred Gislason und die deutsche Handball-Nationalmannschaft vor der WM Mitte Januar in Ägypten stehen an. Das DHB-Team bestreitet ab 13.45 Uhr eines von zwei EM-Qualifikationsspielen gegen Österreich in Graz, das zweite Duell mit dem Nachbarn findet am Sonntag in Köln statt.