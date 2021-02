Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 10. Februar

Köln (SID) - Nach einem bisher wechselhaften Biathlon-Winter wartet im slowenischen Pokljuka das Saison-Highlight auf die deutschen Athleten. Eine Medaille in der Mixed-Staffel am ersten Tag der WM am Mittwoch würde dem Team Schwung für die kommenden Aufgaben geben. In der Mixed-Staffel werden erstmals bei einer WM die Männer den Anfang machen. Start ist um 15.00 Uhr.

Die Biathlon-WM startet am Mittwoch in Pokljuka © SID

Auf Dominik Koepfer wartet in der zweiten Runde der Australian Open ein echter Hammer. Am frühen Mittwochmorgen trifft der 26-Jährige auf US-Open-Sieger Dominic Thiem aus Österreich. Alexander Zverev ist in seinem Match dagegen klarer Favorit. Sein Duell mit Qualifikant Maxime Cressy beginnt im Laufe des Vormittags (MEZ).