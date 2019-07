Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 10. Juli 2019

Köln (SID) - Die fünfte Etappe der Tour de France führt die Fahrer in die Vogesen und prüft damit erstmals die Kletterfähigkeiten der Radprofis. Auf den 175,5 Kilometern von Saint-Die-Des-Vosges nach Colmar haben die Fahrer vier Bergwertungen zu überwinden, darunter erstmals zwei Berge der zweiten Kategorie. Das Terrain bietet Ausreißern gute Chancen auf einen Tageserfolg.

Der Mittwoch steht in Wimbledon im Zeichen der Viertelfinals im Herreneinzel. In Novak Djokovic, Roger Federer und Rafael Nadal schlagen die Top drei der Setzliste auf. Nach bislang überzeugenden Auftritten gehen alle drei als klare Favoriten in ihre Duelle: Djokovic trifft auf David Goffin, Federer auf Kei Nishikori und Nadal auf Sam Querrey.