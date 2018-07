Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 11. Juli 2018

Köln (SID) - In Moskau ermitteln England und Kroatien den zweiten Finalisten der Fußball-WM. Während es für England der erste Einzug ins Endspiel nach dem Titelgewinn 1966 wäre, stand Kroatien noch nie im entscheidenden Spiel um die begehrte Trophäe. Anstoß im Luschniki-Stadion ist 20.00 Uhr.

Kroatien könnte erstmals in ein WM-Finale einziehen © SID

Beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon erwartet die Zuschauer im Viertelfinale der Männer eine Schlacht der Asse. Der US-Aufschlagriese John Isner trifft dabei auf den Kanadier Milos Raonic. Beide führen auf dem heiligen Rasen die Rangliste der meisten Asse an. Titelverteidiger Roger Federer trifft auf den Südafrikaner Kevin Anderson, Rafael Nadal auf dem Argentinier Juan Martin del Potro.

Die 5. Etappe der 105. Tour de France führt das Fahrerfeld in den äußersten Westen Frankreichs. Das 204,5 Kilometer lange Teilstück startet in Lorient und endet in Quimper. Zwar wird eine Sprintentscheidung erwartet, doch die Fahrer müssen 110 Kilometer mit Auf- und Abstiegen bewältigen.