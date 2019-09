Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 11. September 2019

Köln (SID) - Die Fußballerinnen von Double-Gewinner VfL Wolfsburg gastieren zum Einstieg in die Champions League bei Neuling KFF Mitrovica (Kosovo). Vizemeister Bayern München spielt in der ersten K.o.-Runde beim FC Göteborg. Anstoß im Kosovo ist um 18.00 Uhr, das Spiel in Schweden beginnt um 18.45 Uhr.

Wolfsburg startet die CL-Saison gegen Neuling Mitrovica © SID

Bei der Basketball-WM in China kommt es im Viertelfinale um 13.00 Uhr zur Begegnung des Titelverteidigers USA gegen Frankreich. Im zweiten Spiel des Tages um den Einzug in die Vorschlussrunde trifft Australien um 15.00 Uhr auf Tschechien.