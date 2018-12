Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 12. Dezember 2018

Köln (SID) - Der deutsche Fußbal-Rekordmeister Bayern München will im letzten Gruppenspiel bei Ajax Amsterdam den Gruppensieg perfekt machen und dadurch bei der Auslosung des Achtelfinales am kommenden Montag Hochkarätern wie Manchester City, Real Madrid oder FC Barcelona aus dem Weg gehen. Der erste Platz in der Gruppe E sei deshalb ganz wichtig, wie Sportdirektor Hasan Salihamidzic betonte.

Bayern will gegen Ajax den Gruppensieg holen © SID

Am letzten Gruppenspieltag der Champions League gastiert die TSG Hoffenheim bei Manchester City. Für den Bundesligisten geht es nur noch darum, sich beim englischen Meister möglichst noch als Gruppendritter für die K.o.-Runde der Europa League zu qualifizieren.

Die deutschen Handballer treten in Rostock zum Härtetest gegen Polen an. Die Partie vor 4500 Zuschauern gilt als Probe für die Heim-WM, die im Januar startet. Außerdem geht es bei dem drittletzten Länderspiel vor der Nominierung des endgültigen 16 Spieler umfassenden WM-Aufgebots auch um die letzten Kaderplätze. Anpfiff ist um 19.00 Uhr.