Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 13. November 2019

Köln (SID) - Nach seinem überzeugenden Auftaktsieg gegen den spanischen Weltranglistenersten Rafael Nadal ist Deutschlands Spitzenspieler Alexander Zverev beim ATP-Saisonfinale in London erneut im Einsatz. Der Hamburger trifft ab 21.00 Uhr auf den Griechen Stefanos Tsitsipas und könnte sich mit einem weiteren Erfolg bereits für das Halbfinale qualifizieren. Das deutsche Doppel Kevin Krawietz/Andreas Mies spielt nach seinem Auftaktsieg ab 19.00 Uhr gegen Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut aus Frankreich.

Alexander Zverev trifft auf Stefanos Tsitsipas © SID

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel will nach der überraschenden Niederlage gegen den FC Porto in der Champions League Wiedergutmachung betreiben. Nur drei Tage nach dem 27:28 im ersten Duell kommt es in der portugiesischen Hafenstadt zum zweiten Vergleich. Das Spiel beginnt um 20.00 Uhr, Kiel steht derzeit bei einer Bilanz von sechs Siegen und einer Niederlage.

Weltrekordler Markus Rehm peilt bei den Para-Titelkämpfen in Dubai sein fünftes WM-Gold im Weitsprung an. Der deutsche Vorzeigespringer ist in seiner Paradedisziplin bei Weltmeisterschaften seit 2011 ungeschlagen. Rehm tritt ab 21.50 Uhr unter anderem gegen seinen Staffelkollegen Felix Streng an.