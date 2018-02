Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 14. Februar 2018

Köln (SID) - Bereits im Achtelfinale der Champions League treffen die beiden Titelkandidaten Real Madrid und Paris St. Germain aufeinander. Die Partie des Titelverteidigers und des betuchten französischen Serienmeisters ist auch das Duell der beiden Superstars Cristiano Ronaldo und Neymar. Das Hinspiel im Estadio Santiago Bernabeu wird um 20.45 Uhr angepfiffen.

Der Sport-Höhepunkt am Dienstag, 13. Februar 2018 © SID

Knapp drei Wochen nach ihrem Halbfinal-Aus bei den Australian Open kehrt die frühere Weltranglistenerste Angelique Kerber auf den Tenniscourt zurück. Nach einem Freilos in der ersten Runde heißt ihre Gegnerin beim WTA-Hartplatzturnier in Doha/Katar Samantha Stosur (Australien). Kerber ist am Persischen Golf an Nummer acht gesetzt.