Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 14. November 2018

Köln (SID) - Nach dem gelungenen Auftakt beim ATP-Saisonfinale in London wartet auf Deutschlands besten Tennisspieler Alexander Zverev die wohl derzeit schwerste Aufgabe. Der Hamburger trifft auf den Serben Novak Djokovic, der die ATP-Tour momentan fast nach Belieben dominiert. Die Partie beginnt nicht vor 15.00 Uhr. Im Anschluss steht in der Gruppe "Guga Kuerten" das Duell zwischen dem Kroaten Marin Cilic und dem US-Amerikaner John Isner auf dem Programm.

Alexander Zverev tritt gegen Novak Djokovic an © SID

Nur vier Tage nach der knappen Niederlage bei Paris St. Germain hat der deutsche Handball-Meister SG Flensburg-Handewitt die Chance auf die Revanche gegen den französischen Spitzenklub. In der heimischen Flens-Arena geht es ab 18.45 Uhr zur Sache, das erste Duell am Samstag an der Seine hatte Flensburg 28:29 verloren. Auch die Rhein-Neckar Löwen sind erneut im Einsatz, der Pokalsieger spielt ab 20.45 Uhr beim noch sieglosen Titelverteidiger Montpellier HB. Den ersten Vergleich gegen die Franzosen hatte der Vizemeister deutlich mit 37:27 gewonnen.