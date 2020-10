Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 14. Oktober

Köln (SID) - Die Neuauflage des WM-Finales zwischen Kroatien und Frankreich, das Duell Italien gegen die Niederlande: In der Nations League stehen hochkarätige Partien auf dem Programm. In Zagreb fordert Kroatien, das im WM-Finale 2018 2:4 gegen Frankreich verlor, den Weltmeister heraus. Derweil peilt Oranje in Mailand den ersten Sieg unter dem neuen Bondscoach Frank de Boer an. Unter anderem ebenfalls im Einsatz sind England (gegen Dänemark), Belgien (auf Island) und Europameister Portugal (gegen Schweden), der allerdings auf den mit dem Coronavirus infizierten Superstar Cristiano Ronaldo verzichten muss. Alle Partien beginnen um 20.45 Uhr.

Hochkarätige Partien in der Nations League © SID

Nach dem Corona-Chaos am Dienstag mit insgesamt acht positiven Fällen steht beim Giro d'Italia die elfte Etappe auf dem Programm. Ohne die Teams Jumbo-Visma und Mitchelton-Scott, die nach den zahlreichen Corona-Fällen ausgestiegen sind, geht es über 182 km von Porto Sant'Elpidio nach Rimini.