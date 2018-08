Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 15. August 2018

Köln (SID) - Die Ära nach Cristiano Ronaldo beginnt für Real Madrid in der estnischen Hauptstadt Tallinn. Im UEFA-Supercup trifft der Champions-League-Sieger mit dem neuen Trainer Julen Lopetegui auf Europa-League-Gewinner Atletico Madrid. Anstoß ist um 21.00 Uhr.

Trainer Julen Lopetegui trifft mit Real auf Atletico © SID

Auf dem Weg zu den US Open macht der Tennis-Tross Halt in Cincinnati/Ohio. Am dritten Turniertag greifen auch die deutschen Top-Spieler Alexander Zverev und Angelique Kerber ins Geschehen ein. Zverev trifft nach einem Freilos in der ersten Runde auf den Niederländer Robin Haase oder den Serben Filip Krajinovic. Kerber muss gegen die Russin Anastassija Pawljutschenkowa oder Aleksandra Krunic aus Serbien ran.