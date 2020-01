Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 15. Januar 2020

Köln (SID) - Für die deutschen Biathleten um Sprint-Olympiasieger Arnd Peiffer geht es beim Heim-Weltcup in Ruhpolding um den Feinschliff für die WM im Februar in Antholz. Die Wettbewerbe in Oberbayern beginnen um 14.30 Uhr mit dem Sprint der Frauen. Hier rechnet sich Verfolgungs-Weltmeisterin Denise Herrmann gute Chancen aus, ins Team kehrt auch Franziska Preuß zurück. Die Männer bestreiten ihren Sprint am Donnerstag.

Für Peiffer und Co. steht der Heim-Weltcup an © SID

Angelique Kerber spielt beim WTA-Turnier im australischen Adelaide um den Einzug ins Viertelfinale. Nach ihrem mühelosen Auftaktsieg gegen die Chinesin Wang Qiang trifft die dreimalige Grand-Slam-Gewinnerin auf die Ukrainerin Dajana Jastremska. Kerber will sich in Adelaide in die Form für die Australian Open in Melbourne bringen, wo sie 2016 ihr erstes Major-Turnier gewonnen hatte.