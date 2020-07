Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 15. Juli 2020

Köln (SID) - Trotz feststehender Meisterschaft hat der FC Liverpool um Trainer Jürgen Klopp den 100-Punkte-Rekord in der Premier League weiter fest im Blick. Nach dem enttäuschenden 1:1 gegen den FC Burnley müssen die Reds gegen den FC Arsenal (21.15 Uhr) gewinnen, um Manchester Citys Bestmarke zu knacken. City, das nach der CAS-Entscheidung am Montag nun doch in der kommenden Champions-League-Saison antreten darf, empfängt ab 19.00 Uhr den AFC Bournemouth.

Liverpool tritt gegen den FC Arsenal an © SID

In der italienischen Serie A steuert Serienmeister Juventus Turin auf den neunten nationalen Titel in Folge zu. Das Team um Superstar Cristiano Ronaldo muss nach dem glücklichen 2:2 gegen Atalanta Bergamo unter der Woche allerdings eine schwierige Aufgabe bei Sassuolo Calcio lösen (21.45 Uhr): Der Europa-League-Anwärter trotzte zuletzt Inter Mailand einen Punkt ab (3:3) und gewann mit 2:1 bei Juve-Verfolger Lazio Rom. Ein Sieg der Alten Dame wäre bei acht Punkten Vorsprung wohl vorentscheidend im Kampf um den Scudetto.