Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 16. Januar 2019

Köln (SID) - Auftritt Nummer zwei für Angelique Kerber bei den Australian Open in Melbourne: Die an Nummer zwei gesetzte Kielerin spielt ab 9.00 Uhr MEZ gegen die Brasilianerin Beatriz Haddad Maia um den Einzug in die dritte Runde. Kerber ist am dritten Spieltag als einzige deutsche Vertreterin im Einsatz.

Meister Red Bull München will als erstes deutsches Eishockey-Team ins Finale der Champions League einziehen. Nach der Nullnummer in heimischer Halle benötigt die Mannschaft von Trainer Don Jackson im Bruderduell bei Red Bull Salzburg aber unbedingt einen Sieg. Spielbeginn ist um 20.20 Uhr.