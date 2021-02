Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 17. Februar

Köln (SID) - Nach der feststehenden Verpflichtung von Trainer Marco Rose zur kommenden Saison will der Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund auch auf dem Rasen für Schlagzeilen sorgen. Im Achtelfinal-Hinspiel beim formstarken Europa-League-Gewinner FC Sevilla steht der BVB allerdings vor einer gewaltigen Aufgabe. Verzichten muss Trainer Edin Terzic weiter auf Torwart Roman Bürki, Dan-Axel Zagadou und Thorgan Hazard. Auch Thomas Delaney ist nicht dabei, seine Frau erwartet das erste gemeinsame Kind.

Dortmund mit schwieriger Aufgabe in Sevilla © SID

Die völlig außer Form geratenen deutschen Biathleten wollen im Einzelrennen über 20 Kilometer wieder in die Erfolgsspur finden. In Sprint und Verfolgung hatte es zuvor historische Debakel gegeben, vor allem am Schießstand taten sich eklatante Schwächen auf. Der Klassiker mit Sprint-Olympiasieger Arnd Peiffer beginnt um 14.30 Uhr.