Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 17. Juni 2020

Köln (SID) - Bayer Leverkusen empfängt am 32. Spieltag im Derby den 1. FC Köln. Für die Gastgeber geht es um einen Champions-League-Platz. RB Leipzig kann den erneuten Einzug in die Königsklasse gegen Fortuna Düsseldorf womöglich schon perfekt machen. Beide Partien beginnen um 20.30 Uhr.

Havertz (2.v.l.) und Bayer treffen auf den 1. FC Köln © SID

Der VfB Stuttgart steht im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga unter Druck. Am 32. Spieltag geht es ab 18.30 Uhr gegen den SV Sandhausen um wichtige Punkte. Parallel spielt der Karlsruher SC bei Jahn Regensburg und benötigt dringend einen Erfolg, um sich zumindest etwas von den Abstiegsrängen abzusetzen.

Auch in der englischen Fußballliga rollt der Ball wieder. Im ersten Premier-League-Spiel nach der Corona-Zwangspause treffen Aston Villa und Sheffield United ab 19.00 Uhr aufeinander. Manchester City empfängt ab 21.15 Uhr den FC Arsenal.

Die Titelverteidigerinnen des VfL Wolfsburg können mit einem Sieg gegen den SC Freiburg ab 14.00 Uhr die vierte Meisterschaft in Folge bereits am 20. Spieltag perfekt machen. Bislang sind die Wölfinnen in dieser Saison noch ungeschlagen.