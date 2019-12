Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 18. Dezember 2019

Köln (SID) - Meister Bayern München will am 16. Spieltag in der Fußball-Bundesliga den Anschluss an die Spitzengruppe halten. Das Team von Trainer Hansi Flick ist in der englischen Woche ab 20.30 Uhr beim SC Freiburg gefordert. Zur gleichen Zeit will Borussia Mönchengladbach gegen Aufsteiger SC Paderborn wieder in die Erfolgsspur zurückfinden, zuletzt gab es zwei ärgerliche Last-Minute-Niederlagen. Schalke 04 muss zum VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt empfängt den 1. FC Köln und Bayer Leverkusen will um 18.30 Uhr gegen Hertha BSC einen Sieg feiern.

Bayern will den Anschluss an die Spitzengruppe halten © SID

Tabellenführer FC Barcelona mit Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen trifft im Clasico auf den punktgleichen Erzrivalen Real Madrid mit Toni Kroos. Anpfiff ist um 20.00 Uhr. Das Topspiel steht im Schatten politischer Proteste, die ursprünglich für den 26. Oktober angesetzte Begegnung des 10. Spieltages war wegen Unruhen verschoben worden.

Die beiden deutschen Hoffnungsträger Gabriel Clemens und Nico Kurz starten in die Darts-WM im Londoner Alexandra Palace. Clemens bekommt es zum Auftakt mit dem Niederländer Benito van de Pas zu tun, Kurz muss bei seinem WM-Debüt gegen Lokalmatador James Wilson bestehen. Die Abendsession beginnt um 20 Uhr. Clemens könnte bei einem Sieg in der zweiten Runde auf Deutschlands Nummer eins Max Hopp treffen.